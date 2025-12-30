黃子佼二審獲緩刑還是出不了國 高院裁定繼續限制出境出海8月

記者楊佩琪／台北報導

藝人黃子佼被控違法持有2259部未成年人性影像，二審高等法院日前判決1年6月有期徒刑，緩刑4年。因其限制出境、出海期限將至，高院29日開庭訊問，黃子佼未現身出庭。高院考量黃子佼經常往返中、港、台、日等地，並非沒有藉機逃亡的可能，裁定自2026年1月2日起，延長限制出境、出海8月。可抗告。

黃子佼原於台北地檢署偵查期間認罪，北檢給予緩起訴處分，但台灣高等檢察署發回續查，北檢改依犯非法搜集、處理個人資料、持有兒童及少年性影像等罪起訴，台北地方法院審理後，判處黃子佼8月有期徒刑。

二審高等法院則認為，黃子佼因一己私慾，主動加入創意私房網路論壇且購買、下載、儲存未成年人性影像，被害人數、影像檔案均多，有害兒童及少年身心健全發展。考量其犯罪動機、目的、手段、情節等，及於審理期間坦認犯罪，與37名被害人達成和解之犯後態度等情，依法量處1年6月有期徒刑。

又黃子佼未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，且與37名被害人全數達成和解並賠償完畢，足認有彌補被害人所受損害之真意及具體作為，37名被害人也均同意給予黃子佼緩刑，因此依法宣告緩刑4年。

由於黃子佼的限制出境、出海令期限將滿，高等法院29日針對是否延長境管部分開庭訊問，不過黃子佼並未到庭，委由律師出庭。30日，高院裁定繼續限制出境、出海8月。理由是，全案檢方已經上訴，自黃子佼的出入境紀錄，可見經常往返台、港、中、日等地，並非沒有藉機逃亡的可能，再考量其所犯罪名、致生之危害等，及確保日後審理、執行程序，因此仍裁定自2026年1月2日起，繼續限制出境、出海8月。

