黃子佼二審獲緩刑！ 一審判8月、二審加重改判卻免關

黃子佼。資料照

藝人黃子佼涉嫌購買持有2259部兒少性影像，北檢起訴認定受害少女高達47位，一審黃子佼遭判8月有期徒刑、併科罰金10萬元，為拚緩刑，他積極和被害人達成和解，宣判前夕發布律師聲明，稱已和全部被害人達成和解，高院25日上午10點宣判，依《個人資料保護法》改判1年6月、緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。可上訴。

黃子佼涉嫌從2014年開始加入萬惡論壇「創意私房」，持續購買未成年少女性影像，台北地檢署偵查，認定有47個受害少女，案經台北地方法院審理，認被害少女共35位，共2259部性影像，判處他8月有期徒刑。

為拚緩刑，黃子佼在二審階段積極與被害人達成和解，昨日黃子佼透過律師聲明中寫道：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。」

黃子佼強調，「若沒有人下載就不會有人供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯悔悟，也祈求每個受害者原諒。」對於在訴訟過程中，讓被害者再度受傷，他也表達歉意。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



