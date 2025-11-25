黃子佼二審獲緩刑！林予晞昔「開第一槍抵制」 今再發聲了：不能天天講

記者王培驊／台北報導

金片子大賽頒獎典禮，歷屆代言人林予晞（左起）、温貞菱、李康生、楊貴媚、謝盈萱盛裝出席。（圖／台北市電影委員會提供）

2025金片子大賽今（25）日舉行頒獎典禮，邁入第15週年的活動邀集歷屆代言人李康生、楊貴媚、温貞菱、謝盈萱與林予晞到場。第一時間公開譴責黃子佼的林予晞，被問到案子最新判決進度時，再度作出回應。

黃子佼因持有高達2259部未成年性影像遭起訴，一審判刑8月；二審則改依個資法判刑1年6月，緩刑4年，須完成180小時義務勞動與3場法治教育。林予晞受訪時強調，整起事件已進入司法程序，「我們的身分本來就不是司法、專業心理諮商或執法人員，所以後續的行政流程應交給專業處理」，語氣慎重。

她提到，藝人確實能藉由作品或角色表達價值觀，但並非所有議題都需要「天天發聲」：「那樣反而會失去身為演員、一個容器的狀態。」她表示，自己當初已在事件爆發時清楚表態，接下來就交由司法系統決定。

黃子佼於《創意私房》論壇非法持有未成年性影像案二審於今宣判，他先在昨（24）日透過律師發聲明，透露已與所有被害人達成和解。最終高院改判1年6月、緩刑4年。身為演藝圈第一位公開抵制黃子佼的藝人，林予晞強調，第一時間能發聲是她的責任，但後續仍必須「交給司法與行政機關」。

