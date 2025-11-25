黃子佼二審獲緩刑！稱「懂被害人的痛」嚴立婷痛批：看不起你

黃子佼二審判決出爐。（圖／翻攝自黃子佼臉書）





藝人黃子佼因涉持有2259部未成年性影像影片，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，今（25）日二審判決出爐，他改依違反個資法判1年6月徒刑，緩刑4年，再度引發社會譁然，對此，女星嚴立婷也在社群平台發聲了。

黃子佼一審遭判處有期徒刑8月，二審還在庭上聲稱自己不懂法律，更宣布已與孟耿如離婚，須負擔扶養費，請求法官輕判。今（25）日判決結果出爐，黃子佼因與37名被害人達成和解，且被害人全數同意給予緩刑，高院改依違反個資法判1年6月徒刑，緩刑4年。

嚴立婷發聲痛批黃子佼言行。（圖／翻攝自嚴立婷IG）

對此，嚴立婷也在社群平台曬出黃子佼相關報導的截圖，指出黃子佼在現身法院時聲淚俱下表示：「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，希望能夠獲得原諒。讓嚴立婷不忍痛批：「懂被害人的的痛？然後你擁有2259部片？Did you really know what you were talking about?（你真的知道你在說什麼嗎？）」接著更提及黃子佼砸錢和解一事痛斥對方：「用錢撫平傷痛，我看不起你」。

事實上，黃子佼昨（24）日透過律師先行發聲明表示已與被害人全數和解，「本人對於當年做錯的事情，以深刻且誠摯地悔悟。」不過案件吹哨者也表示：「全數和解」並不包括那些曾被黃子佼性騷，還有他聲稱「合意性交」的女孩們，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」與黃子佼律師說法有所出入。

