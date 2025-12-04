黃子佼二審獲緩刑4年！周丹薇鬆口孟耿如近況 私下「真實互動」曝

記者蔡維歆／台北報導

周丹薇說很久沒聯繫孟耿如。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃子佼先前捲入創意私房等風波，日前透過昪正國際法律事務所發出聲明，表示已經跟受害人全數和解，案經上訴，高等法院25日二審宣判黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年。今周丹薇出席黃國倫、寇乃馨號召的「聖誕文化藝術嘉年華」記者會被問到乾女兒孟耿如近況，也做出回應。

湯蘭花凍齡狀態驚人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

周丹薇現場受訪被問到有看到黃子佼和解新聞嗎？她透露，「我太忙了，要排戲，每周也都，還要上漆畫課，真的沒有時間去看新聞。」也很久沒有跟孟耿如聯繫，但不忘喊話要她加油。難得公開露臉的73歲湯蘭花也透露這年紀最重要就是注重健康，「冬天用超導型電毯保持身體溫度，一天喝3000CC的水，把食物往嘴裡塞前要停頓一下，想對身體有沒有益處，有益處才吃」。她這幾天喉嚨有些不適，看醫生後被叮嚀要多休息，養好感冒，其他身體狀況一切都好。而湯蘭花平常會做瑜珈，從裡面找適合自己的姿勢柔軟筋骨，維持身體彈性。

今年第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」擴大舉辦，將連續3天(12/12、13、14日)，在新光三越香堤大道廣場，聚集近百位藝人參與這場“高舉耶穌是主流文化”的盛典！包括湯蘭花、周丹薇、陳蘭麗、葉歡、黃國倫、寇乃馨、李宣榕、李晶玉、何戎、何方、廖偉凡、邱沁宜、吳廷宏、吳亦偉、王宏恩、黑旋風、逸祥、紫布爾、紀寶如、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴、曾治豪、拉娃谷幸、蘇婭、林照玉、許惠美、林淑楨、張雅涵、華華、丘克俊、李明霞等數十位藝人齊聚一堂。

