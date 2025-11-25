黃子佼二審獲緩刑4年！ 被害人委任律師：還有人在角落裡沒有人幫忙

藝人黃子佼。（圖／趙文彬攝）

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，後續被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，更非法持有2259部未成年性影像，一審遭判8月徒刑併科罰金10萬元，今天（25日）稍早二審改判他有期徒刑1年6月、緩刑4年。對此，被害人A女委任律師楊佳陵直言，判決的重點應該是讓社會意識到，只要有一次下載，就會對一個孩子造成一輩子的傷害，「還有被害人在角落裡沒有人幫忙。」

一審法院認定，黃子佼自2014年起註冊為「創意私房」會員，陸續購買並持有兒少性影像，經查受害未成年人數達35人，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪，判處8月徒刑併科罰金10萬元。北檢另查出黃子佼的硬碟中有12名未成年少女遭偷拍的影像，總計586個檔案，因此追加起訴，由高院併案審理，被害者數增至47人

二審結果宣布前一天（11月24日），黃子佼透過律師發出聲明，宣稱已與全數被害人達成和解。高等法院今日上午改以《個人資料保護法》判他有期徒刑1年6月，並予以緩刑4年，還須義務勞務180小時及接受3場法治教育課。

對此，本案被害人A女委任律師楊佳陵表示，法院判決對於他們與被害人來說，刑度的長短或是否會進監獄，從來不是最終目的，真正的重點是，這判決能不能讓社會意識到，只要有一次下載，就會對一個孩子、一個兒少造成無法抹滅、一輩子的傷害，「我們希望這個案件的結束，是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始。」

楊佳陵說到，尊重法院在現行法律框架下的裁量，這個結果某程度也凸顯了，現在的法律對於要嚇阻數位性犯罪，可能還有許多不足之處，「我們知道還有被害人，還在角落裡沒有人幫忙，我們更希望看到的是未來立法的修正，還有全體社會對於這個議題，我們要持續的監督，因為這個比任何單一的案件、單一的個人受到什麼樣的判決，是更重要的事情。我們感恩司法的努力，真正的正義不只在法庭裡面，更在於我們要怎麼樣為每一個孩子建立一個更安全的社會。」

以下為A女透過律師楊佳陵公開的聲明全文：

一、謹代被害人A女感謝各界及媒體朋友的持續關心，本所作為被害人A女的告訴代理人，在此說明，我們已在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能達成的最佳權益與正義。

二、我們要特別感謝民、刑事法官們在整個審理過程中，展現了高度的同理心與耐心，不僅依法保護了被害人的隱私，更給予了被害人充分陳述的空間與尊重。這份來自司法的温暖，是支持被害人走下去的重要力量。

三、基於對當事人的保護及保密義務，我們無法透露案件細節。

四、對於黃子佼先生在聲明稿所言「若沒有下載就沒有人會供給」，我們認為這個聲明相當關鍵。這句話不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點。我們期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

五、然而，正義的道路尚未走完。黃先生的案件僅是冰山一角。那些最初拍攝、製作、上傳這些影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外。他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。

六、我們在此沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步。請務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義。唯有如此，我們才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

