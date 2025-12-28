黃子佼二審獲「緩刑」檢上訴！限制出境令將期滿 高院今開庭調查

黃子佼上訴二審後，改口認罪並撒錢和解，拚到緩刑。資料照。廖瑞祥攝



藝人黃子佼下載未成年少女性影像，一審依《兒少性剝削條例判》判8月，他上訴二審後認罪、撒錢換和解，高院日前改依《個人資料保護法》判1年6月但緩刑4年，命他勞動服務和上課，檢方上訴最高法院，黃子佼是否「免關」還有變數。而黃子佼遭限制出境出海的禁令將於明（2026）年1/1到期，高院今天上午將開庭傳他說明。

黃子佼於一審時未被境管，全案上訴高院後，高院臨時通知黃子佼到庭，並考量檢方追加刑度較重的《個資法》罪名，由於罪名、刑度不同，斟酌他的社經地位，另查出他長年頻繁前往中國、香港、日本等地，認定有逃亡可能性，高院遂裁定交保50萬元，自5/2起限制出境、出海8個月。而事出緊急，黃子佼來不及換成青年裝、格子褲「戰袍」，穿著相當休閒，成為吃上官司後唯一的一次不同打扮。

而黃子佼的境管禁令將於明年1/1屆滿，高院今天將傳喚黃子佼釐清是否延長境管令。這也是他獲緩刑之後首度曝光。

高院裁定黃子佼加保到50萬時，他來不及換穿戰袍，成為吃官司以來首次不同打扮。資料照。呂志明攝

調查指出，黃子佼於2014年2月12日就註冊成為色情網站「創意私房」會員，身為高級會員的他，共付費下載至少48部未成年少女性影像，扣除重複被害人後，有47名少女受害，總體犯案時間長達8年。黃子佼砸錢珍藏的檔案，標題多顯示「制服」、「運動會」、「高中」、「國中」，年紀最輕的被害人約只有10、11歲。

檢方調查時，黃子佼認罪一度獲緩起訴，被罰繳120萬元及寫1200字悔過書，但高檢署撤銷發回後，檢方逆轉起訴。

黃子佼在一審開庭時狡辯「不曉得未成年」，檢方質疑「到底花了多少錢下載？」他避重就輕堅稱「沒印象」、「忘了」，後來被逼問到受不了，才改口坦承「印象中下載一次2萬元（台幣）」。一審認定非法持有2259個性影像，共35人受害，重判8月有期徒刑，其餘12名未到案的被害人，則退回檢方偵辦。

不過，檢方上訴後全案又峰迴路轉，檢方認為法院判太輕，且依照12名未到案被害者的照片，認為足以辨識「未成年」，因而向二審追加《個資法》。

詎料，黃子佼上訴後態度丕變，一開始就認罪，另一方面則著手和被害人積極洽商和解，分別以數萬到20萬元不等的金額取得和解。有被害人痛批他「各個擊破」、「低價和解」，這些策略只是要拚免關而已。

高院今年11/25宣判，而宣判前一天，黃子佼迫不及待搶先發表聲明，強調已經和被害人「全數和解」。

黃子佼到二審出庭，數次鞠躬向社會表示歉意。資料照。侯柏青攝

二審改認定，全案有37名足以辨識身分的受害者，黃共持有2341個未成年性影像檔案，二審考量黃子佼與37人和解完畢，改判1年6月，但宣告緩刑4年。不過，為了導正黃子佼的偏差行為，二審命他提供180小時的義務勞務，另須接受3場法治教育課。值得注意的是，有10名被害人（503個性影像）因難以認定身分，二度退回台北地檢署偵辦。

除了高院退併辦以外，高檢署認為黃子佼的刑度太輕，無法反應罪質嚴重性，已向最高法院提上訴，為他能否「免關」投下變數。

