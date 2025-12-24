黃子佼二審緩刑生變！高檢署認「犯行侵害甚鉅」 今提上訴最高法院

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

藝人黃子佼被指控購買並持有2259部未成年性影像影片，上月25日二審判決，因他與37名被害人達成和解並賠償，高等法院改判他有期徒刑1年6月，緩刑4年。對此，高等檢查署認為黃子佼的犯行對兒童及少年身心健全發展侵害甚鉅，判決有不當之處，於今（24）日提出上訴最高法院。

高檢署指出，黃子佼的犯行對兒童及少年身心健全發展侵害甚鉅，判決有不當之處，於今日提出上訴最高法院。（圖／翻攝畫面）

黃子佼被控自2014年2月12日起，成為兒少情色網站「創意私房論壇」會員，陸續購買、下載並持有2259部兒少性影像，被害人年齡層介於10至17歲。檢方提起公訴，一審法院審理後，判黃子佼有期徒刑8個月。

廣告 廣告

案經上訴，黃子佼在審理期間認罪，並與多名被害人洽談和解。由於部分影像中出現女童、少女手持姓名、學校等個人資料拍攝的內容，高院改認定黃子佼違反《個人資料保護法》「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」，加重改判有期徒刑1年6個月。不過高院指出，黃子佼並未犯下有期徒刑以上之罪，且他與37名被害者和解，因此宣告他緩刑4年的自新機會，等於逃過牢獄之災。

對此，高檢署12月8日收到判決結果後進行研議，認為黃子佼的行為對兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，高等法院只因他與被害人達成和解與賠償，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，於今（24）日正式上訴三審。

更多FTNN新聞網報導

黃子佼拚緩刑成功！付費下載47未成年女性性影像 二審判決出爐

黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業

嗆「我出去你就知道」割喉乾哥判12年 對比少年犯「他槍殺黑道判30年」他酸：殺同學比較輕？

