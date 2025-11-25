黃子佼二審緩刑 1被害人律師：已爭取權益不上訴

（中央社記者劉世怡台北25日電）藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，二審今天判刑1年6月、緩刑4年。其中1名被害人的律師楊佳陵說，為被害人爭取現階段最佳權益，不會上訴；但本件只是冰山一角，仍有許多拍攝上傳者逍遙法外。

黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審判刑8月，經上訴，二審台灣高等法院今天改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。可上訴。

本案其中1名被害人的委任律師楊佳陵庭後受訪並發布聲明表示，二審高院今天的判決對被害人來說，刑度長短或是否要去關，從來不是最後目的，真正的重點是判決能否讓社會意識到，只要有一次下載，就會對一個孩子、兒少造成無法抹滅的傷害，希望案件的結束是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始。

廣告 廣告

楊佳陵引用黃子佼聲明稿所言「若沒有下載就沒有人會供給」，表示這句話不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為黃子佼深切反省的起點，期盼黃子佼能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

楊佳陵說，黃子佼的案件僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳這些影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外。呼籲司法與警政單位，務必持續積極追查境外平台的共犯結構。

楊佳陵提及，尊重法院在現行法律框架下的裁量，判決結果某個程度凸顯現行的法律對於要嚇阻數位性犯罪，還有不足之處，也知道還有被害人，仍在角落裡沒人幫忙，期盼未來能修法，且持續對此議題進行監督。

楊佳陵表示，作為被害人A女的告訴代理人，已在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能達成的最佳權益與正義；基於對當事人的保護及保密義務，無法透露案件細節。（編輯：蕭博文）1141125