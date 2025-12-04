黃子佼二審逃過牢獄之災！周丹薇曝與孟耿如久未聯繫 揭私下互動

藝人黃子佼近年捲入MeToo風波後又涉及創意私房案，二審判刑1年6月，緩刑4年，並表示已和全數被害人達成和解。對此，周丹薇4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，談及是否與黃子佼前妻、乾女兒孟耿如聯繫？她表示最近忙於排戲和上漆畫課，並預計明年再開個人藝術展，「最近實在太忙了！」因此還沒有時間去看相關新聞，但稱先前2人「私下都會彼此鼓勵」。

周丹薇4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

周丹薇（右4）對於將在「2025聖誕文化藝術嘉年華」參與主持人的陣容，坦言很興奮嘗試新挑戰。（圖／聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供）

周丹薇近來在電影《我們意外的勇氣》飾演劉若英母親，又緊接著演出舞台劇《你的故事我的夢》，對於將在此次活動參與主持人的陣容，她坦言很興奮嘗試新挑戰。也提到斜槓變成琉璃創作藝術家的她，目前也正積極規畫全新展覽。

湯蘭花年過70仍擁有凍齡美貌。（圖／聖誕文化藝術嘉年華主辦方佳音教會提供）

而同場出席活動的湯蘭花，近年都忙於個人工作。談到年過70仍外型凍齡的秘訣，透露平常努力擦保養品，且飲食清淡，也不做侵入性的醫美，只有每日用手從上到下按摩臉部還有定期做瑜珈，得以擁有這樣的好狀態。她也笑說自己是停不下來的個性，總忍不住找事來忙。

她透露這幾天喉嚨有些不適，看醫生後被叮嚀要多休息，其他身體狀況一切都好。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

