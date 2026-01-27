即時中心／林韋慈報導

藝人黃子佼去（2025）年8月駕車行經新北市三重區時，與一名女機車騎士發生碰撞後逕自離去，事後女騎士報案，才發現肇事者竟是官司纏身的黃子佼。新北地檢署認定其涉犯肇事逃逸罪，依法提起公訴。黃子佼今（27）日上午現身新北地方法院開庭，對肇事逃逸指控未作回應。

檢警調查指出，2025年8月16日上午7時39分許，黃子佼駕駛紅色賓士轎車，行經新北市三重區五谷王南街，準備往重新路方向行駛時，為禮讓一輛自巷口駛出的機車，突然向右偏移並停車，與同向行駛的60歲林姓女騎士所騎乘的普通重型機車發生碰撞。事故發生後，黃子佼隨即駛離現場。

廣告 廣告

黃子佼於偵訊時辯稱，當時停車是為了讓前方機車通行，並未察覺有與人車發生碰撞，因此才會離開。不過，檢方勘驗行車紀錄器畫面後認為，黃子佼應明知右側有人車倒地，才會在事故後突然煞車，隨即再向左側移動，試圖避開倒地的林姓女騎士，顯示其對事故發生並非毫無所悉，因而認定其涉犯罪嫌，依法起訴。

林姓女騎士因事故造成右前臂、左手肘及右膝受傷，曾對黃子佼提出傷害告訴，雙方事後達成和解，女騎士撤回告訴，該部分獲不起訴處分。黃子佼今日上午9時許現身新北地院出庭，從進入法院到離開全程不到10分鐘，對於涉嫌違犯公共危險罪他並未認罪。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／終於換衣服！黃子佼今穿「飛行外套」現身新北地院 涉肇逃不認罪

更多民視新聞報導

德國運動品牌PUMA不敵業績下滑 中資介入成最大股東

新台幣將改版！央行宣布「臺灣之美」12項面額票選 發行時間曝光

飛官辛柏毅仍失聯！空軍稱黑盒子深2500m 妻喊「太心疼」：沒放棄過

