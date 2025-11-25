黃子佼免關有變數！高院證實「和解37人」 10被害人退檢方「依法處理」

黃子佼二審獲判緩刑，但免關仍有變數。資料照。廖瑞祥攝



藝人黃子佼涉嫌持有2259個未成年少女性影像，一審認定被害人35人，原依《兒少性剝削條例》判8月，檢方上訴追加《個人資料保護法》罪，二審今天改判1年6月，附條件緩刑4年。據悉，二審認定有37名被害人，黃子佼全數和解完畢，不過，剩下的10人因身分不詳，合議庭退回檢方「依法處理」，加上檢方有權上訴，這些都為黃子佼的「免關」增添不確定因子。

黃子佼歷次到高院出庭時，離開前都會深深鞠躬。資料照。侯柏青攝

持有未成年性影像，最小僅10歲

據調查，黃子佼於2014年2月12日，註冊為「創意私房」會員並付費下載至少48部未成年少女性影像（計47人受害），他砸錢珍藏的檔案，標題多顯示「制服」、「運動會」、「高中」、「國中」，年紀最輕的少女約只有10、11歲。

黃子佼在一審出庭時，供詞避重就輕，一審最終認定有35名被害人，判他8月有期徒刑、併科罰金10萬元，其餘12名未到案的被害人退回檢方偵辦。檢方不滿判太輕提上訴，另將12名被害人併案高院，也認定憑性影像可以確認被害人的身分，因此向高院追加《個資法》罪名。黃子佼在二審態度轉變，不但改口認罪，還與37名被害人以數萬到20萬不等達成和解。

高院發言人、行政庭長王屏夏說明黃子佼案判決理由。侯柏青翻攝

二審認涉《個資法》刑度變重

高院認定他也涉及《個資法》，重判1年6月，但給予緩刑4年，另命黃子佼提供180小時勞動服務及上3堂法治教育課。

判決理由指出，黃子佼開庭時雖坦承持有兒少性影像，但否認違反《個資法》。不過，承審合議庭認為，這些性影像都屬於和「性生活」有關的特種個人資料，而且這些檔案裡，還包含各個被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等個資，讓拿到性影像的人，可以直接或間接辨識出被害人的身分，屬於被害人「性生活」個資的一環。

而黃子佼辯稱是在《兒少性剝削條例》新法施行前下載，不應依據新法處罰，但合議庭認為，依照《兒少性剝削條例》規定，在2023年2月17日修法施行前雖然沒被查獲，但其後仍然持有性影像者，也應該擔負刑事責任，據此打臉黃子佼辯詞。

合議庭認定，黃子佼涉犯2024年8月7日修正前的《兒少性剝削條例》第39條第1項「無正當理由持有兒童或少年之性影像罪」，也涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條前段及《個資法》第41條之成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。

合議庭解釋，黃子佼基於單一包括犯意而蒐集、處理本案被害人的個資，應論以「集合犯」一個罪名。黃子佼以一個行為同時觸犯《兒少性剝削條例》、《個資法》等兩罪名，屬於「想像競合犯」，應該從重以《個資法》論處，並依《兒少福利權益保障法》第112條第1項前段規定「加重其刑」。

黃子佼赴高院開庭時，庭外曾有民眾手持標語抗議。資料照。周永受攝

高院證實和解37人

合議庭認為，原判決未斟酌黃子佼也涉犯《個資法》罪名並加重其刑，且原判決僅認定35名被害人，高院則認定有37位，加上黃子佼坦承非法持有兒少性影像並與37人達成和解及賠償完畢，這些因素都屬於原判決的疏漏，應撤銷改判。

合議庭痛斥，黃子佼因一己私慾，主動加入「創意私房」論壇成為會員，並自該論壇購買、下載、儲存及持有含有個資的性影像，被害人數、檔案都很多，有害兒少身心健全發展。合議庭考量黃子佼的犯罪動機、目的、手段、情節及審理時的供述等犯後態度，決定判1年6月。

合議庭表示，考量黃子佼沒有故意犯罪受宣告有期徒刑，且和被害人都已經達成和解，認為他有彌補被害人受損害的真意及具體作為，且37名被害人也都同意給予緩刑，因此宣告附條件緩刑4年。

合議庭指出，為了促使黃子佼日後重視法律規範秩序，導正偏差行為，因而命他應該在緩刑期間內向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務；另外，他也應該接受3場法治教育課，而法治教育課的範圍以兒少保護、性別平等議題者為優先，同時在緩刑期間必須付保護管束。

黃子佼案被害人委任律師楊佳陵呼籲，對數位性犯罪的立法應更進步。侯柏青攝

10人身分不詳退檢方重查

至於檢方移送併辦的其他10名影像部分，合議庭認為，若干性影像無法辨別被害人身分，而且其他影像裡的「疑似被害人」都不曾到警方或地檢署做筆錄，甚至還有人在警方聯絡時「否認拍攝性影像」，既然無法確認這些性影像是否為受害者本人，也不確定拍攝時的年齡多大，無法就此部分論罪，因此退回檢察官另行依法處理。

由於合議庭天外飛來一筆，檢方未來收到這個燙手山芋後，是否會讓黃子佼多吞一罪？這些都是黃子佼「免關」的最大變數。全案仍可上訴。本案承審合議庭成員為審判長劉元斐、受命法官陳俞伶及陪席法官林彥成。

