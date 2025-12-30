黃子佼兒少性剝削獲緩刑！想出國再等等 高院裁定延長境管8個月

高等法院今裁定，繼續延長黃子佼限制出境、出海8個月。（本刊資料照）

藝人黃子佼因長期在網路論壇「創意私房」購買並持有未成年人遭性剝削之影像，引發社會高度關注。全案經台北地檢署起訴後，一審台北地院原依《兒童及少年性剝削防制條例》判處有期徒刑8個月。案經上訴二審，台灣高等法院審理後認定其行為屬於成年人故意對少年非法蒐集、處理個人資料，改依《個人資料保護法》加重判處1年6個月徒刑。

在二審審理期間，高院積極促成和解，黃子佼最終與37名被害人達成和解並賠償完畢，獲得被害人同意給予緩刑機會。高院考量其認罪態度及彌補受害者損害的具體作為，宣告緩刑4年，但須提供180小時義務勞務並接受3場法治教育。然而，台灣高檢署對此判決結果表示不服，認為黃子佼對兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜給予緩刑，已於12月24日向最高法院提起上訴。

由於黃子佼先前的限制出境、出海處分即將於2026年1月1日屆滿，高等法院昨（29日）開庭訊問是否延長境管。儘管黃子佼當日以身體不適為由請假未現身，僅由律師代表出庭，但法官審酌其身分地位、經濟能力，以及過去長年頻繁往返中國、香港、日本等地的入出境紀錄，認為本案雖獲緩刑但尚未定讞，且檢方已提起上訴，為確保日後審判與執行程序能順利進行，仍存在藉機逃亡之虞。

因此，高等法院今 (30日）正式裁定，自2026年1月2日起，繼續延長黃子佼限制出境、出海8個月，全案仍可抗告。至於部分無法確認拍攝年齡及身分之影像，高院已退回檢方另行分案處理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

