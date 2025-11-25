黃子佼兒少性影像案判決大翻盤！高檢署最新回應出爐

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片案件，二審今（25）日判決出爐，台灣高等法院改依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑1年6月、緩刑4年，相較一審依「支付對價持有兒少性影像罪」判處8個月有期徒刑，罪名與刑期均有所變更。對此，高檢署回應「收到判決後將再研議是否上訴」，全案仍可上訴。

黃子佼涉兒少性影像案，今二審判決大翻盤，黃子佼獲緩刑，對此高檢署回應「收到判決後將再研議是否上訴」。（圖／資料照片）

去年黃子佼被查出為兒少情色網站「創意私房論壇」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，被害人年齡最小僅10歲，最大為17歲。這些影像中，被害少女裸露身體，甚至被迫穿著學校制服、手持寫有姓名等個人資料的紙張拍攝，讓黃子佼「國民主持人」的正面形象瞬間跌落谷底。

黃子佼在偵查期間原本全數認罪，但一審法院審理時卻改口否認犯案，辯稱「下載了還沒看」、「下載就擺著」，並堅稱「影片不是我拍的」。儘管如此，法官仍依《兒童及少年性剝削防制條例》的「支付對價持有兒少性影像罪」，判處有期徒刑8個月。

案件上訴二審後，黃子佼再度改變說詞，坦承認罪，並積極與被害人洽談和解，最終與37名被害者全數和解並支付完畢。由於部分影像中，有女童、少女手持包含姓名、學校的個人資料拍攝，被害人律師爭執本案應涉及刑度較重的《個人資料保護法》「成年人對未成年人無故蒐集使用個人資料」，高院因此進行審酌。

高院今天宣判時認定，黃子佼違反《個人資料保護法》之罪。判決指出，被告為了一己私慾，主動加入「創意私房論壇」成為會員，並從該論壇購買、下載、儲存兒少性影像及個人資料，對我國兒童少年身心健全發展環境，影響非輕，因此改判有期徒刑1年6月。

法官考量黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解，判決書中指出「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，最後宣告緩刑4年的自新機會。緩刑期間黃子佼需付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供180小時之義務勞務，還需接受法治教育3場。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

