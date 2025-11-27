黃子佼全數和解換緩刑 律師揭重點：他是最末端

黃子佼全數和解換緩刑，律師點出全案重點。（圖／陳俊吉攝）

男星黃子佼2024年被控持有未成年性影像，且是「創意私房」論壇成員。自中斷演藝事業以來，他積極與被害者洽談和解，日前二審宣判為1年6個月，緩刑4年，義務勞務180小時和法治教育3場，掀起外界議論。對此，巴毛律師分析黃子佼判決的背後原因，點出黃子佼只是最末端。

巴毛律師表示，黃子佼的判決結果出爐後，很多人不滿為什麼給緩刑，但依照判決前夕說的「已與被害人全數和解」，法院給緩刑也不太意外。關於與被害者和解一事，有人覺得就是有錢判生沒錢判死，或認為未成年被害人的父母消貪想拿錢，但巴毛律師透露，「（案件）整個過程對被害人就是一種折磨，他必須反覆地被詢問被害的過程、各種細節，曾經有客戶來諮詢相關案件，但最後不提告的原因是他完全不想再面對這種事情，所以很多被害人會選擇和解盡早解脫，請不要站在自己想看大場面的立場去指責被害人」。

另外，巴毛律師指出給緩刑原因，「這不是法律明文規定，也有和解賠錢以後還被判刑的，譬如豆導（鈕承澤），但通常被害人願意和解且願意原諒當事人，法院就會酌情給予緩刑」。不過，事後有女子跳出來說沒有和解，巴毛律師推測女子應為其他案件被害人，而非創意私房，「應該不可能發生明明沒有和解但騙法官已經和解，法官還相信這種事，這種社會矚目案件，沒有拿到全部被害人或是大多數被害人和解，是不太可能緩刑的啦」。

至於有人說「黃子佼偷拍、玩弄少女很可惡」，或是創意私房最高級會員，怎麼可以判這麼輕；巴毛律師則強調，判決完全沒提到高級會員這件事，就算是也不代表他有做某些事情，所以沒有證據不能隨便亂判。而且黃子佼再高級就只是一個會員，他能被非議的行為是持有影片，是這個變態產業的最末端，律師提醒：「黃子佼很可惡，但拿他祭旗根本無濟於事，背後真正的集團、龐大黑暗勢力、真正的深淵，根本就不是小小一個黃子佼而已。」

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

