黃子佼出國無望！限制出境出海屆滿 高院裁定延長8個月

藝人黃子佼涉嫌持有未成年青少年性影像影片，二審改依違反個資法判刑1年6月、緩刑4年。（圖：孟耿如臉書）

藝人黃子佼因涉及下載、持有未成年少女性影像案件，歷經一、二審審理後，二審改依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑1年6月，並宣告緩刑4年。由於檢方不服判決、已再提上訴，全案尚未確定。原本由高等法院裁定的限制出境、出海處分，將於2026年1月1日屆滿，高院審酌案件進度與相關因素後，決定延長強制處分。合議庭今天（30日）裁定自明年1月2日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。

另考量他長年以來，有多次前往中國大陸、香港、日本等地的入出境紀錄，認為若讓他能自由出境、出海，有藉機逃亡的可能性。加上案件仍在訴訟程序中，為確保後續審判及執行順利進行，有必要持續限制其出境、出海。據悉昨天法院開庭訊問時，黃子佼本人未到庭，僅由律師以身體不適為由代為陳述意見；合議庭綜合評估後，裁定自2026年1月2日起，再延長限制出境、出海8個月。

廣告 廣告

合議庭說明，依《刑事訴訟法》規定，若被告犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，法院得於必要時限制其出境、出海。本案雖已完成二審判決，但因檢方上訴尚未定讞，仍須防範潛在風險。至於辯護人主張被告有固定住所、已與被害人和解且過往均配合到庭，法院認為不足以排除限制出境、出海的必要性，全案仍得依法提出抗告。

提醒您：尊重身體自主權：請撥打113、110