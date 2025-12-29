黃子佼出國禁令屆滿在即 開庭缺席理由：身體不舒服

即時中心／林韋慈報導

藝人黃子佼涉嫌下載未成年少女性影像案，一審判處8個月徒刑。黃子佼上訴後，與被害人達成和解，二審改判1年6月，緩刑4年；檢方對量刑過輕不服，日前已提起上訴。然而，黃子佼的限制出境出海禁令將於明（2026）年1月1日屆滿。高院今日開庭訊問，但黃子佼本人未到庭，僅委託兩名律師出席，律師當庭以「身體不舒服」請假。合議庭將評議是否延長境管。





調查顯示，黃子佼自2014年2月12日起註冊成為色情網站「創意私房」會員，身為高級會員的他，共付費下載至少48部未成年少女性影像，初步統計受害少女47名，最小年齡僅10歲。檢方依《兒少性剝削》罪提起公訴。一審認定黃子佼非法持有2259個性影像，共35名受害者，其餘12名未到案被害人，退回檢方偵辦。檢方上訴後追加《個人資料保護法》罪名，黃子佼積極與被害人和解。

二審判決日前出爐，黃子佼共違法持有2341個性影像，受害人上升至37人；考量已與被害人和解，改判1年6月，緩刑4年，並命其向指定單位提供180小時義務勞務，接受3場法治教育課程。剩下10名受害者（503個性影像）因難以認定身分，高院再度退回檢方偵辦。

此外，高院審理時發現，黃子佼長期前往中國、香港、日本等地，曾裁定交保50萬元，自2025年5月2日起限制出境出海8個月。因禁令將於明年1月1日屆滿，高院今（29）日傳喚黃子佼出庭表示意見。原本今天將是黃子佼緩刑後首度曝光，吸引大批媒體關注。但開庭時，只有律師到場，並以黃子佼「身體不舒服」請假。法官聽取檢辯意見後，諭知全案候核辦。黃子佼是否可出國，將由合議庭裁定。

