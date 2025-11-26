黃子佼判緩刑逃牢獄！法界揭關鍵原因

藝人黃子佼涉及持有高達2259部未成年性影像案件，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8個月，二審高等法院於11月25日改判1年6月有期徒刑、緩刑4年，並須服180小時義務勞務及參加3場法治教育課程，全案仍可上訴第三審。

根據調查，黃子佼於2014年2月12日註冊成為非法兒少色情網站「創意私房論壇」高級會員，付費下載至少48部未成年少女性影像，檔案標題多顯示「制服」、「運動會」、「國中」等字眼，受害者年紀最輕約僅10歲。

二審判決前夕，黃子佼透過律師發表聲明，表示已與37位被害人全數達成和解並支付賠償完畢。高等法院考量黃子佼改口認罪、先前未犯有期徒刑以上之罪，且被害人均同意給予緩刑機會，因此改判緩刑。

律師劉韋廷於臉書發文分析，二審法官改採《個人資料保護法》判決具有重要意義。他解釋，一審僅針對未成年性影像罪，被害人限於35名未成年人；二審改用個資法後不限於未成年人，黃子佼下載的所有相關性影像涉及2000多人，這些人未來皆可向黃子佼提起民事求償。

律師李怡貞則評論，黃子佼這個緩刑並不好拿，若無全數和解恐怕無法獲得。她指出，二審整體刑度比一審加重，除花錢和解外，還須服勞務及參加法治教育，現實層面的懲罰增加許多。李怡貞表示，緩刑期長達4年，等同賭黃子佼能否在此期間克制自己不再犯。

對於黃子佼在判決前發出律師函一事，李怡貞認為希望這不是試探復出螢幕的手段，並表示不認為還有人想在螢光幕上看到黃子佼。她強調，最重要的是希望所有被害者都能真正得到心理上的安慰。

高檢署表示，收到判決後將研議是否上訴。此案引發社會對於性影像犯罪判刑與緩刑標準的廣泛討論，法界人士普遍認為，雖然黃子佼獲得緩刑，但二審判決實質上擴大了被害人範圍，提供更多受害者求償管道。

