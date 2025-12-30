黃子佼判緩刑還是無法出國！高院裁定延長限制出境、出海8月

黃子佼判緩刑但出不了國，高院今裁定繼續限制出境出海8月。資料照。廖瑞祥攝



藝人黃子佼下載未成年少女性影像，一審判8月，他上訴後撒錢和解，二審改判1年6月，但諭知緩刑4年，讓他不用被關，但檢方不滿量刑太輕已提上訴。黃子佼的限制出境出海禁令將於明（2026）年1/1屆滿，高院昨（12/30）天開庭訊問，他聲稱「不舒服」沒出庭，僅委託律師代打。合議庭今天裁定他自明年1/2起，延長限制出境、出海8個月。可抗告。

調查指出，黃子佼自2014年2月12日就註冊成為色情網站「創意私房」會員，身為高級會員的他，共付費下載至少48部未成年少女性影像，初步統計有47名少女受，而他珍藏的性影像檔，年紀最輕的少女只有10歲。檢方依《兒少性剝削》罪名起訴。

一審認定他非法持有2259個性影像，共35人受害，重判8月，其餘12名未到案的被害人，退回檢方偵辦。檢方上訴後追加刑責較重的《個人資料保護法》罪名，黃則積極談和解，二審改判1 年6月，但給予緩刑5年，令命他服180小時勞動服務、3場法治教育課。

高院今年5月將黃子佼限制出境出海，時間將於明年1/1屆滿，高院昨開庭訊問，但黃子佼本人未現身，律師當庭以「身體不舒服」為由請假，合議庭今天火速作出裁定。

合議庭解釋，被告犯罪嫌疑重大，而有相當理由足認有逃亡之虞者，必要時檢察官或法官可以逕行限制出境、出海。根據《刑事訴訟法》規定，審判程序中的限制出境、出海，每次不得超過8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年。

合議庭指出，黃子佼的禁令將屆滿，昨依法傳喚黃子佼（未出席）和辯護人陳述意見後，經勾稽本案證據，認為他涉犯《兒少性剝削》、《個資法》及修正前《兒少性剝削》，犯罪嫌疑重大，而合議庭甫在11/25判刑。

合議庭表示，本案雖然已經審結，但目前檢察官提起上訴，全案尚未確定，仍有確保日後審判及執行程序順利進行的必要性。合議庭參酌，以黃子佼的身份、地位、經濟能力、所造成的法益侵害、逃亡的可能性，另考量他長年以來，有多次前往中國、香港、日本等地的入出境紀錄，認為若讓他能自由出境、出海，有藉機逃亡的可能性。

合議庭認為，考量他的犯罪情節及所犯罪名輕重、訴訟進行程度等理由，認定黃子佼有必要限制出境出海。至於辯護人指稱，黃子佼有固定住居所、近期無入出境紀錄、每次均遵期到庭接受審判、已與全數被害人和解等因素，都無礙於限制出境出海的原因、必要性。

合議庭諭知，黃子佼自明年1/1起延長限制出境、出海8月。全案可抗告。

