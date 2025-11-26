黃子佼判緩刑隔天再出事！撞人未下車 今遭起訴肇事逃逸

（社會中心／綜合報導）藝人黃子佼在2023年捲入#MeToo爆料風波，遭揭多年性騷行為並持有2259部未成年性影像，昨（25）日二審判決出爐，黃子佼因違反《兒童及少年性剝削防制條例》被判1年6月、緩刑4年。關於另一起車禍肇逃案，新北地檢署今（26）日偵結，依「肇事逃逸罪嫌」將他起訴。

圖／監視器畫面發現黃子佼駕駛的車輛在轉彎時短暫停頓。（資料畫面）

根據調查，黃子佼於今年8月24日上午7時許，駕車行經新北市三重區五谷王南街時，與同向行駛的林姓女騎士發生碰撞。林女當場摔倒，臉部、右前臂、左手肘、右膝等多處擦傷，但黃子佼並未下車查看，隨即駕車離開現場。林女後續自行前往醫院就醫，並持驗傷單報案。

圖／黃子佼持有未成年性影像，昨（25）二審判決出爐，今肇事逃逸案又被起訴。（資料畫面）

黃子佼到案後供稱，他當下是要禮讓前方的外送機車才停下，並「沒有感覺到撞到人」，因此未察覺發生事故；至於是否有向右方查看，他也表示「不記得」。然而，林女則向檢警指出，黃子佼在車禍當下有朝她倒地位置看了一眼，但未下車確認便離去。

檢方勘驗現場監視器與相關資料後認為，事發時雙方車距極近，黃子佼因突然右偏煞停，使林女閃避不及倒地。影片中女騎士倒地力道明顯、聲響巨大，黃子佼車輛當時處於靜止狀態，隨後還刻意往左挪動車身，顯示其應知右側已有人摔倒，卻仍逕自離去，其行為不符「依法應留在現場協助救護與通報」的規定，因此依肇事逃逸罪嫌提起公訴，全案將由法院審理。

