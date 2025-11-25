黃子佼判18個月獲緩刑 宥勝強吻女助理二審也改判免關

藝人黃子佼在「創意私房」購買大量未成年不雅影片一審遭判刑8月，二審因與37名被害人全數和解，獲高院改1年6月、緩刑4年；與另名藝人宥勝強吻女助理相同結果，均在二審如願免囚。

黃子佼二審獲改判緩刑免囚。（圖／資料畫面）

回顧宥勝所涉案情，2016年底宥勝工作結束後，以順路為由與被害女子同行回家，抵達對方住處後又以借廁所為由進入女子家中，上完廁所佯稱心情不好向被害人訴苦，突然跨坐在她大腿上脫衣強吻猥褻，事後遭北檢依強制猥褻罪嫌起訴。

宥勝也於二審獲緩刑免關。（圖／資料畫面）

一審的台北地院審理，當時宥勝尚未與被害人和解，還在法院審理期間不當接觸被害人及證人，最後遭判處8個月有期徒刑；全案上訴二審，高院審酌他無前科，且一審判決後主動進行心理諮商，最後仍判刑8月、緩刑5年，須支付公庫200萬元，也於二審獲緩刑免囚。

二審開庭時宥勝曾於庭後受訪，2度鞠躬道歉向被害女性及大眾道歉，事後也傳出與妻子離婚，並公開宣布離開演藝圈，今年4月一度宣布復出遭網友攻擊，沒幾天又公開宣布退出演藝圈關閉所有社群。

