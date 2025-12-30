黃子佼別想逃了！高院認「有逃亡可能」裁定延長境管8月

因違法持有兒少性影像的藝人黃子佼，二審依個資法判刑1年6月、緩刑4年，高檢署提上訴最高法院，但黃子佼被限制出境、出海將於明年1月1日期滿，高院審酌他有多次出入境紀錄等，若自由出境，仍有藉機逃亡可能，今（30）日高院裁定延長限制出境8個月。可抗告。

根據台灣高等法院今日公布的裁定書，考量黃子佼身分、地位、經濟能力、所造成侵害、逃亡可能性，審酌他長年以來，有多次前往中國大陸、香港、日本等地的入出境紀錄，如令黃子佼得以自由出境、出海，非無藉機逃亡的可能。

因此裁定書說明，黃子佼雖然有固定住居所、近期無入出境紀錄、遵期到庭接受審判、已與全數被害人和解，而且高院給予緩刑宣告，但本案尚未確定，檢察官已提起上訴，因此仍有確保黃子佼日後審判及執行程序順利進行必要，裁定自115年1月2日起延長限制出境、出海8個月。

全案緣於，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買、蒐集而持有兒童及少年性影像，一審依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院審理期間，為確保日後審判程序順利進行，命黃子佼5月2日起限制出境、出海8個月，並具保新台幣50萬元。

台灣高檢署12月24日向最高法院提起上訴，主張黃子佼對於兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。而黃子佼因限制出境、出海將於明年1月1日期滿，高院29日上午10時30分，開庭訊問黃子佼，不過黃子佼因身體不適，請假未出庭。今日高院裁定出爐，黃子佼將被延長境管8月。

根據《中央社》報導，黃子佼於二審判決時，法官認定犯罪事實為黃子佼，無故持有37名兒少共2341個性影像。另10名兒少共503個性影像，因無從確認是否為兒少本人所拍攝及不知其被拍時的年齡，無法就此論罪，已退回檢察官，檢方則已收案分案處理。

