黃子佼創意私房案二審 加重判1年半但緩刑4年

黃子佼在「創意私房」購買未成年女子的性影像案，去年12月一審台北地院判他8個月，二審高等法院今（25日）依個資法加重改1年半，但緩刑4年，義務勞動180小時，法治教育3場，他一審未認罪也未和解，二審則針對購買影像部分認罪並與被害人達成和解，黃子佼昨發表聲明表示全和解，稱未來會時刻警惕、持續要求，讓自己成為一個更好的人，今獲緩刑免囚，仍可上訴。

黃子佼案35位被害人年齡為10至17歲，分別在國小、國中高中時拿學生證或手寫個資等拍攝露下體、胸部甚至性交畫面，黃子佼因一己私欲在創意私房論壇購買兒童及少年性影像數量達2,259個判他8個月；他一審未認罪，上訴二審後改為認罪。

全案上訴二審後，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔，裡面多為國小女童擺M字腿露出隱私部位的畫面，今年4月22日追加起訴併辦到二審，黃子佼在偵查期間以35萬交保，5月2日遭高院裁定加保50萬元。

此案適用舊《兒童及少年性剝削防制條例》，最重僅可判1年的輕罪，依法二審定讞，黃子佼一審未與被害人和解，也否認犯行，遭法官認為難認為沒有悔意，因此未判他8個月，也未予緩刑，因刑度逾6個月即不可易科罰金。

黃子佼案發後《兒童及少年性剝削防制條例》「無正當理由持有兒童及少年性影像罪」於2024年7月12日已修訂「黃子佼條款」，將刑度提高為最重7年，但依法黃子佼仍適用舊法，最重僅可判1年。

一審判決指出，黃子佼於偵查中供稱是為紓壓而購買兒童及少年性影像，影像檔的兒童或少年表示自己遭拍攝性影像時的年齡介於10至17歲，分別就讀國小至高中，並可輕易辨識他們的臉部、身體特徵，其中包含兒童或少年學校制服、學生證、社群網站資料、手寫個人年籍等個人資料，而這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，上架於創意私房論壇任人挑選購買，黃子佼在本案犯行所生危害重大，二審今判緩刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

