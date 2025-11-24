黃子佼和解全數被害人！吹哨者Zofia發聲了：不含遭「合意性交」的女孩

記者徐珮華／綜合報導

黃子佼非法持有2259部未成年性影像，一審遭判處有期徒刑8個月，就在高等法院11月25日宣布二審結果前夕，律師蕭棋云今（24）日發表聲明，表示已與全數被害人達成和解。黃子佼案吹哨者Zofia，稍早透過粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」發聲，直言「有些人道歉只是為了息事寧人」。

黃子佼自「創意私房」非法購買未成年性影像。（圖／資料照）

黃子佼與超過30名受害者達成和解，不過Zofia強調這並不包括曾被他性騷擾，以及他聲稱「合意性交」的女孩們，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」她坦言見到黃子佼每次出庭穿的同一件藍色襯衫，必須盡速避開才能抑制噁心感，顯見當年所受創傷至今仍未痊癒。

Zofia心疼黃子佼案受害者。（圖／翻攝自和我一起．走在法國的365天臉書）

黃子佼則透過律師聲明表示：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

