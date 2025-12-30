黃子佼和解拚免關仍遭「鎖國」 法官曝延長境管關鍵：有錢有能力逃亡

黃子佼二審雖獲判緩刑，但仍遭法院裁定繼續限制出境8個月。資料照片

藝人黃子佼因持有2341部兒少性影像，二審雖獲判緩刑，但其限制出境、出海期限即將於明年1月初屆滿；台灣高等法院昨傳喚黃到庭，但她以身體不適為由請假未出庭；合議庭今（30）日做出最新裁定，考量高檢署已提起上訴，且審酌黃子佼的身分地位與經濟能力具有逃亡風險，裁定自2026年1月2日起，延長限制出境、出海8個月。

黃子佼因在「創意私房」論壇購買並下載2341部未成年人性影像，一審被判處8月徒刑。案經二審，高等法院考量他已與37名被害人達成和解並賠償完畢，且獲得被害人同意，改判1年6月徒刑、緩刑4年。然而，高檢署認為判決違法已提起上訴，全案尚未定讞。

高院原定於昨天(29日)針對限制出境事宜傳喚黃子佼出庭訊問，但他以「身體不舒服」為由向法院請假，僅委由律師代表出庭。

高院合議庭審理後認為，儘管黃子佼在二審獲得緩刑，但檢方已上訴，為了確保日後的審判與執行程序能順利進行，仍有境管必要。法官特別指出，黃子佼身分地位顯赫且經濟能力優渥，加上過去有多次出入中國大陸、香港、日本的紀錄，若不限制其出境，非無藉機逃亡之可能。

因此，法院最終裁定黃子佼必須繼續留在台灣。即便他辯稱有固定住居所且近期配合審判，法院仍認定限制出境的原因與必要性依然存在，裁定延長限制出境期限至明年8月。



