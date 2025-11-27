黃子佼和解換緩刑 現代婦女基金會斥：購買就是犯罪、和解不等於原諒

藝人黃子佼獲判緩刑，現代婦女基金會譴責，「購買就是犯罪」。（圖／報系資料照）

藝人黃子佼於創意私房上付費購買並持有2259部未成年性影像影片，一審遭判處有期徒刑8月，二審依違反《個人資料保護法》改判有期徒刑1年6月，並考量黃子佼與提告的37名被害人全數達成和解，獲判緩刑4年，免於入監。對此，現代婦女基金會也發聲表示，「購買就是犯罪，和解不等於原諒，加害者無權為被害者代言。」。

現代婦女基金會指出，黃子佼遭查獲購買的時間多均落在《兒少性剝削防制條例》之前，因此適用刑度較低的舊法，無法反映其行為的嚴重性，儘管二審改以量刑較重的《個人資料保護法》，但卻讓犯罪焦點因此被模糊。而性剝削平台能夠存在的本質，全仰賴購買者的資金提供挹注，甚至提供「客製化」服務。

現代婦女基金會表示，對於此次判決深感遺憾，緩刑不僅未能實質給加害者施以與其行為相稱的懲罰，更向社會傳遞了極度危險的訊息，「只要達成和解、金錢賠償，就可以卸除責任。」

現代婦女基金會重申，「犯罪就是犯罪」，無論修法前後，購買、持有大量兒少性影像的行為本質就是重大兒少性剝削。新法上路後，已有多起首次被查獲犯案的行為人遭判處 3 年以上刑期，提醒潛在犯罪者切勿以身試法；黃子佼卻因行為「剛好發生在舊法期間」而逃過重刑，已經享有極大的法律寬縱，卻仍試圖以「適用舊法」為藉口試圖淡化自身罪責。

現代婦女基金會也怒斥，判決前夕，黃子佼刻意公開聲明強調已與提告的 37 名被害人「全數和解」，並以近乎「代言」的口吻表示所有被害人皆已原諒，試圖利用被害者立場作為公關操作的工具。但下載持有超過 2000部兒少性影像，能查出的被害人僅 37 人，其餘上千名受害者的處境與傷害迄今無從得知，黃先生竟以「受害者也同情他」的說法，指稱社會「過度放大」他的加害情節。

而事實是和解往往是被害人為了終結程序煎熬、減少訴訟支出或避免身分曝光的無奈選擇。和解金無法修復心理創傷，更無法阻止影像被無限複製、永久流傳，影像性暴力的傷害沒有終點，緩刑期滿後加害人重獲自由，但被害人終其一生都被判處「終身數位監禁」。現代婦女基金會強調，和解不等於犯罪可以被原諒，加害者與被害者間的處境嚴重不對稱，也凸顯司法系統長期低估影像性暴力的本質與傷害。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

