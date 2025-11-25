黃子佼和解獲緩刑 婦團批輕放

藝人黃子佼被控在「創意私房」論壇，購買未成年兒少不雅影片，二審台灣高等法院判刑1年6月，緩刑4年。37名被害人中的一名被害人，委由律師楊佳陵（圖中、穿律師袍）發表聲明指出，不會再上訴。（林偉信攝）

藝人黃子佼被控在「創意私房」論壇購買並持有2341個未成年不雅影片，一審依違反《兒少性剝削防制條例》判刑8月，二審台灣高等法院考量他認罪，與37位被害人成立和解，25日改依《個人資料保護法》等罪判刑1年6月，緩刑4年。婦女救援基金會認為，若法官只依違反個資法無法呈現該案件全貌，且嚴重忽略性影像被害人遭到數位性暴力的事實，要求黃應真正反省，對所有被害人與社會道歉。

不過，有被害人透過律師發表聲明表示不會上訴，但台灣高檢署仍表示，收到判決後，再研議是否提上訴。至於黃另持10位未成年的503個性影像部分，北檢移請高院併辦審理，高院以無從確認這些性影像被害人身分及其年齡，故退由檢察官另行依法處理。北檢表示，將由承辦檢察官另行偵辦。

判決指出，黃子佼從民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買、蒐集、下載37位女童及少女裸露胸部、性器或性交行為之性影像，並從112年2月17日《兒少性剝削防制條例》增訂刑罰生效日起，仍繼續以行動硬碟儲存性影像及個人資料。

二審高院審酌黃認罪，與37位被害人全數成立和解並賠償損失，獲對方同意給予緩刑宣告，判刑1年6月，宣告緩刑4年，須提供180小時義務勞務，參加3場次法治教育。

台灣展翅協會認為，若法院因「已和解」便輕判及緩刑，便是傳達要被害人願意和解、接受賠償，那麼即便嚴重犯罪也可「輕輕放下」，這與兒少保護的法律精神完全不符。

婦女救援基金會認為，若法官只依違反個資法無法呈現該案件全貌，並且嚴重忽略性影像被害人遭到數位性暴力的事實，黃子佼不應該找任何藉口理由合理化購買非法性影像，而是應該真正反省其行為，進而對所有被害人與社會道歉。