黃子佼喊「全數和解」被打臉！疑被害人指控「內幕曝光」：害了多少人

藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」，不過一名自稱受害者的網友昨（24日）公開表示，自己並未與黃子佼和解。

雖黃子佼透過律師表示「已與全數被害人和解」，不過一名網友在新聞下方表示，從頭到尾只有黃子佼的小編與她聯繫，「我一直叫黃出來面對，這不是小編的事。最後是我逼黃傳語音跟我道歉…。」她無奈表示：「我只能跟自己和解，但他沒有跟我和解。他害了多少人，不值得擁有世界的美好。」

此外，吹哨者Zofia強調和解的並不包括曾被他性騷擾，以及他聲稱「合意性交」的女孩們，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」她坦言見到黃子佼每次出庭穿的同一件藍色襯衫，必須盡速避開才能抑制噁心感，顯見當年所受創傷至今仍未痊癒。

