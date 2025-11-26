黃子佼喊「懂被害人的痛」！持2259部兒少片判緩刑4年 嚴立婷痛罵：我看不起你

黃子佼被判1年6個月，緩刑4年。資料照

藝人黃子佼因在「創意私房」論壇購買、持有未成年兒少不雅影像，一審遭判8個月徒刑，二審則因全面認罪並與37名被害人達成和解，被改判1年6月、緩刑4年，消息一出立刻引發輿論撻伐，不少民眾質疑刑度過輕。對此，主持人嚴立婷也開砲怒轟，黃子佼竟聲稱「我懂被害人的痛」，讓她難以忍受。

看到「懂被害人的痛」氣炸 嚴立婷：真的知道自己在說什麼嗎

嚴立婷在社群限時動態發文反問：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？」並以英文強調：「DO YOU REALLY KNOW WHAT YOU WERE TALKING ABOUT?（你真的知道自己在什麼嗎？）」她表示完全無法接受加害者以此說法包裝悔意，更附上火爆怒臉符號，情緒相當激憤，嚴立婷更直言：「用錢撫平傷痛，我看不起你。」明確表態反對和解方式與相關言論。

廣告 廣告

嚴立婷發文開轟。翻攝IG@love_mytwbaby

「全數和解」說法惹質疑 受害人數與官方認定仍有落差

黃子佼先前透過律師聲明表示，已與「全數被害人」完成和解，並再次向受害者致歉，但外界立即提出質疑，依一審認定，本案共有47名受害人，其中35人為10至17歲少女，檢警追查後確認身分才得以和解，剩餘12名受害者因無法追查到本人，自然不可能完成和解，因此律師聲稱「全部被害人均已和解」的說法，引起外界討論與不滿。

二審改判緩刑引社會譁然 法院痛批：以一己慾望妨害兒少身心

高院25日宣判，確定黃子佼持有2259部兒少性影像、涉及37名受害人，依違反個資法判處1年6月、緩刑4年，並須提供180小時義務勞務及接受3場兒少保護與性平課程。法院指出，他因慾望購買下載非法影像，嚴重侵害兒少身心健全，但因已與被害人和解、態度悔悟，從一重論處採較輕罪名量刑，仍可再上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

廉世彬遭經紀人長期性騷！獨在台發展只能隱忍 「恐慌症發作」求助身心科

廉世彬視李多慧為楷模！效仿來台發展卻碰性騷 「樂天三本柱」續約恐卡關

鮮肉男星打臉自己！放話「新北人都去基隆吃宵夜」卻被美味到當場道歉