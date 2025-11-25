黃子佼宣稱「和全數受害者和解」？律師搖頭嘆：有錢真好

高等法院今（25日）改判黃子佼有期徒刑1年6個月，緩刑4年。（圖／趙文彬攝）

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審被判處有期徒刑8個月。高等法院今（25日）改判黃子佼有期徒刑1年6個月，緩刑4年。對此，林智群律師也感慨「有錢真好」，「在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。」

黃子佼一審被判處有期徒刑8個月。案件上訴後，高等法院在二審期間提出試行調解，最終黃子佼於昨（24日）透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。高等法院遂在今改判黃子佼有期徒刑1年6個月，緩刑4年。案件仍可上訴第三審。

廣告 廣告

對此，林智群律師今在臉書粉專發文感嘆，「心得就是有錢真好」，雖然法律上並非有錢就能買生、沒錢就必然受刑，但在訴訟程序中，有財力的人確實能取得相對優勢：他們可以聘請優秀律師處理案子，也能利用財力與被害人達成和解，以換取被害人的原諒及法院的緩刑判決。

然而，林智群也對黃子佼宣稱已與所有被害人和解抱持懷疑態度。他認為，黃子佼持有2200多部未成年人影片，但僅有30多位被害人公開出面，宣稱全數和解不太可能。

因此黃子佼很可能只是與那些「願意站出來告他」的被害人達成和解；至於那些因害怕二次傷害而不願出面的被害人，或者已無法聯繫的被害人，林智群表示，和解幾乎是不可能的。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

東區「最美咖啡廳」熄燈倒數！創始店12月中關門 3家分店全沒了