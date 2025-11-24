黃子佼將要復出？35位受害人全數和解：未來成為更好的人 資深經紀人曝回歸可能性

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

藝人黃子佼今（24）日透過律師發布聲明，表示已和全部受害人共35名達成和解，並強調未來將時刻警惕、要求自己，成為一個更好的人。而對於此事告一段落，黃子佼有無可能在演藝圈復出，資深經紀人也分享其看法。

黃子佼今（24）日發布聲明表示已和全部受害人達成和解。（圖／翻攝畫面）

黃子佼在2023年遭爆為「創意私房」高級會員，並被查出持有上千部未成年性剝削影片，事件鬧得沸沸揚揚，而他在一審被判8個月並處10萬罰金，上訴後在二審也接連和受害者達成和解，今則正式藉由聲明宣布與全數被害人和解。

在昪正國際法律事務所的聲明中，黃子佼提到「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有人下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達誠摯的道歉。」最後也指出，因為愚蠢的好奇心，他已失去深愛的妻女以及演藝事業，未來將持續警惕、要求自己，成為一個更好的人。

關於黃子佼是否還有復出的可能性，據《NOWNEWS今日新聞》報導，業界資深經紀人透露，儘管台灣人很善良，往往願意原諒犯錯的億人，「但黃先生做的事情，實在有點超乎一般正常道德標準，所以我覺得他要被大眾原諒跟復出我覺得機率很低。」至於受波及而同樣淡出演藝圈的孟耿如，該經紀人認為她沒有錯，「所以我覺得她被大眾接受的程度很是很高的」。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

