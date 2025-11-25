黃子佼手握2259部兒少性影像 二審改判1年6月緩刑4年

知名主持人黃子佼。（圖／本刊資料照）

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，後續被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，更非法持有2259部未成年性影像，一審遭判8月徒刑併科罰金10萬元。高等法院今（25）日稍早宣布二審結果，改判他有期徒刑1年6月、緩刑4年。可上訴。

一審法院認定，黃子佼自2014年起註冊為「創意私房」會員，陸續購買並持有兒少性影像，未成年被害人高達35人，依《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒少性影像罪，判處8月徒刑併科罰金10萬元。不過北檢發現，另有12名被害人受害，因此追加起訴，由高院併案審理，被害者數增至47人。

黃子佼10月21日於二審開庭時坦承部分犯行，表示自己因案件「失去一切」，還需支付贍養費，同時90度鞠躬道歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，請求法官輕判。

11月24日，黃子佼透過律師發出聲明，由於案件涉及兒少，相關被害人個人資料均受遮掩保護，黃子佼無從主動與被害人接洽和解事宜，最終是由法院協助，與全數被害人達成和解，「我已認知每一張兒童少年性影像都是血淋淋的故事，會造成孩子一輩子創傷。若沒有人下載，就不會有人供給。我深切悔悟當年做錯的事，向所有被害者再次道歉。」

