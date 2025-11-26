黃子佼才獲緩刑又被起訴 碰撞女騎士肇逃！檢批：不可能沒發現

藝人黃子佼8月間涉嫌車禍肇逃，今日遭新北地檢署起訴。（本刊資料照）

藝人黃子佼才在昨天因持有兒少性影像獲判1年6月、緩刑4年，風波尚未平息，今日又因涉及今年8月在新北市三重區的交通事故，被新北地檢署依肇事逃逸罪起訴。雖然黃子佼已與女騎士和解，對方已撤告過失傷害部分，但檢方認為他明知有人倒地仍離開現場，依法提起公訴。

事故發生在8月24日早上7時39分，黃子佼駕駛紅色賓士休旅車行經五谷王南街時，為禮讓一輛自46巷口駛出的機車，突然向右偏並停住。就在此時，右側同向行駛的林姓女騎士因閃避不及重摔在地，臉部、右臂、手肘、膝蓋多處擦傷。黃子佼當下未下車、未報警，直接駕車離去，引發肇逃爭議。

廣告 廣告

黃子佼到案後辯稱，自己當時將注意力放在左前方的機車，完全沒有察覺撞擊，也不記得是否看過右側。但女騎士指證，事故發生後，黃確實有轉頭看她倒地位置一眼，卻仍未下車查看。

檢方調閱行車紀錄器與監視器後發現，林女倒地時的聲響與力道都很大，兩車距離又極近，黃子佼的休旅車當時呈現靜止，接著再緩慢往左移動，疑似刻意繞開倒地者。加上對向車道一名黃姓目擊者在後照鏡中都能察覺事故並折返關心，檢方認定身處事故核心位置的黃子佼「不可能沒發現」，因此以肇事逃逸罪嫌起訴。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

被害人多57倍！黃子佼二審改判1年6月 律師：法官很有智慧

黃子佼緩刑4年！ 律師點破「2大關鍵」：錢能做到的太多了

黃子佼獲37名被害人同意緩刑 仍有10被害人未出面