黃子佼拚緩刑成功！付費下載47未成年女性性影像 二審判決出爐

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，在二審宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，證實已與所有被害人完成和解。台灣高等法院今（25）日判決，二審改依《個資法》，判1年6月，緩刑4年，可上訴。

黃子佼二審拚緩刑成功！（圖／翻攝畫面）

回顧案情，黃子佼先前被控於2014年起註冊非法偷拍網站「創意私房」會員，並陸續購買、持有多達2259部未成年性影像，被害者共35人，其年齡介於10歲至17歲之間，且期間直至2023年2月間仍有下載，觸犯了《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。

廣告 廣告

一審時，黃子佼在審理程序中改口否認犯行，沒有和被害人成立調解，遭台北地方法院依《兒少年性剝削防制條例》處以8個月、併科罰金10萬元，期間發覺竟還有12名被害人，於是北檢追加起訴，被害者人數上調為47人。



而在高等法院開庭期間，黃子佼與30位被害人和解，在二審法庭上，他表示自己不懂法律「但懂被害人的痛」，並提及自己已與妻子離婚，還需要支付孩子的撫養費，懇求法官輕判。該案於今日上午10點進行宣判。

在二審宣判前夕，黃子佼透過律師事務所發出聲明，證實已和所有被害人和解。黃子佼表示，「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再度受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

更多FTNN新聞網報導

仍逃不過14年刑期！掏空遠航36億 前董座張綱維二審維持原判

黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業

江祖平案延燒3／「權貴性暴力」氾濫！ 律師親授「1招」銬住大魔頭

