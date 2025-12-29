黃子佼拿緩刑後不出庭！高院舌戰是否限制出境出海 他搬「這理由」請假

藝人黃子佼赴高院開庭後，改口認罪。資料照。周永受攝



藝人黃子佼涉下載未成年少女性影像，一審判8月，他上訴後撒錢和解，二審改判1年6月、諭知緩刑4年，檢方不滿量刑太輕已提上訴。不過，黃子佼的限制出境出海禁令將於明（2026）年1/1屆滿，高院今天開庭訊問，但黃子佼本人今天未現身，僅委託兩名律師出庭，律師當庭以「身體不舒服」為由請假。合議庭將評議決定是否延長境管。

調查指出，黃子佼自2014年2月12日就註冊成為色情網站「創意私房」會員，身為高級會員的他，共付費下載至少48部未成年少女性影像，初步統計有47名少女受，而他珍藏的性影像檔，年紀最輕的少女只有10歲。檢方依《兒少性剝削》罪名起訴。

一審認定他非法持有2259個性影像，共35人受害，重判8月，其餘12名未到案的被害人，退回檢方偵辦。檢方上訴後追加刑責較重的《個人資料保護法》罪名，黃則積極談和解。

黃子佼到高院出庭態度丕變，多次鞠躬道歉。資料照。廖瑞祥攝

二審加碼認定，黃子佼共違法持有2341個性影像，受害人上升到37人，但考量他全數和解，改判1年6月，另宣告緩刑4年，為了導正他的偏差行為，命他須向指定單位提供180小時的義務勞務，另須接受3場法治教育課。剩下的10名被害人（503個性影像）因為難以認定身分，高院再度退回檢方偵辦。

但檢方認為本案罪質嚴重，認為法院量刑過輕，日前已上訴最高法院，也為黃子佼的緩刑之路投下變數。

不過，高院審理本案時，考量檢方追加刑度較重的《個資法》罪名，另查出黃子佼長年頻繁前往中國、香港、日本等地，曾裁定他交保50萬元，自今（2025）年5/2起限制出境出海8個月。由於禁令將於明年1/1屆滿，高院今天傳喚黃子佼出庭表示意見。

今天原本將是黃子佼獲緩刑後首度曝光，但大批媒體卻苦守不到他的身影，高院開庭時，兩名律師當庭向法官表示，黃子佼因為「身體不舒服」請假。法官聽取檢辯意見後，諭知全案候核辦。黃子佼能否出國，將待合議庭裁定。

