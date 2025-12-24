黃子佼持兒少性影像二審獲緩刑 高檢不服提起上訴

（中央社記者劉世怡台北24日電）藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，二審台灣高等法院11月底改依個資法論罪判刑1年6月、緩刑4年。高檢署今天提起上訴並認為，黃子佼對於兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。

台灣高檢署今天表示，黃子佼案提起上訴，主要理由為對於兒童及少年身心健全發展的侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。二審判決，僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法。

全案緣於，黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

依據檢方起訴法條、一審認定罪名，法定刑是一年以下有期徒刑、拘役或併科罰金，原本不能上訴三審；二審改依個資法非法收集處理個人資料罪論罪，而此罪法定刑最高5年，因此可上訴。

此外，二審11月底判決，認定犯罪事實為黃子佼無故持有37名兒少共2341個性影像，另無從確認10位兒少共503個性影像是否為兒少本人所拍攝及不知其被拍時的年齡，無法就此部分對黃子佼論罪，因此退回由檢察官另行依法處理。（編輯：張銘坤）1141224