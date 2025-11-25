黃子佼持兒少性影像二審獲緩刑 高院：已賠償37人

（中央社記者劉世怡台北25日電）藝人黃子佼涉購買持有37名兒少性影像，高院審酌黃子佼已與37人和解並賠償完畢且均獲同意緩刑，今天依個資法判刑1年6月，緩刑4年，須義務勞務180小時、接受法治教育3場。可上訴。

高院說明，黃子佼同時觸犯兒少性剝削防制條例、個人資料保護法的罪名，應從重以個資法成年人故意對少年犯個人資料保護法第41條的非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪論罪，並依兒童及少年福利權益保障法加重其刑。

廣告 廣告

台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。

根據二審台灣高等法院新聞資料，黃子佼自民國103年2月12日起註冊為「創意私房」論壇會員後，陸續購買、蒐集、下載創意私房販售的37名兒童或少年裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為的性影像，並包括個人資料。

新聞資料中提到，黃子佼自112年2月17日（即兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項增訂刑罰生效日）起，仍繼續以行動硬碟儲存這些性影像及個人資料，而無故持有，足以損害37名兒少的隱私權。

二審合議庭表示，黃子佼坦承持有兒少性影像，但否認有違反個人資料保護法，但法院認為這些性影像，顯屬關於「性生活」的特種個人資料。

合議庭認為，相關檔案包含被害人真實姓名、工作地點、生活照、社交軟體帳號、臉部特徵等個人資料，使取得該性影像之人得以直接或間接識別被害人的身分，自屬被害人「性生活」個人資料的一環。

合議庭也認定，依兒少性剝削防制條例規定，於112年2月17日修法施行前未查獲而仍持有兒少性影像者，即應處以刑事責任，因此黃子佼所辯不足採信，仍應依法論罪。

高院發言人王屏夏表示，黃子佼所為，觸犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年性影像罪、個人資料保護法第41條的成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。

王屏夏說明，黃子佼基於單一包括犯意而蒐集、處理本案被害人個人資料，論以集合犯一罪；且黃子佼以一行為同時觸犯2罪，應從重以成年人故意對少年犯個人資料保護法第41條的非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪論罪，並依兒童及少年福利權益保障法規定加重其刑。

王屏夏提及，一審判決漏未斟酌黃子佼涉犯個資法部分，且認定被害人為35名，高院認定被害人為37名，因此撤銷原判決。

合議庭認為，黃子佼因一己私慾，主動加入創意私房論壇成為會員，並購買、下載、儲存含個人資料的性影像而持有，被害人數、影像檔案均多，有害兒童及少年身心健全發展；黃子佼一審否認犯行，二審改坦認持有兒少性影像，但否認違反個資法。

合議庭審酌，黃子佼沒有前科、已與37名被害人全數成立和解並賠償損失，有彌補被害人損害的真意及具體作為，37名被害人同意給予緩刑，依個人資料保護法第41條的成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪判決1年6月，並宣告緩刑4年須提供義務勞務180小時、接受法治教育3場，可上訴。

新聞資料提及，檢方併辦的其他性影像，無法辨別被害人身分，因疑似被害人未到案接受檢警製作筆錄，甚至有人在警員聯繫時否認有拍攝相關性影像，因此無從確認這些性影像是否為其本人所拍攝及被拍時的年齡為何，無法就此對黃子佼論罪，故退回由檢察官另行依法處理。（編輯：蕭博文）1141125