黃子佼持兒少性影像緩刑定讞 今現身北檢報到啟動「4年保護管束」

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黃子佼持有兒少性影像案，獲判緩刑定讞。（資料照）

藝人黃子佼因長期購買、收藏非法偷拍網站「創意私房」海量兒少性影像，引發社會公憤，全案歷經一、二審判決與檢方上訴，日前經最高法院裁定駁回定讞，黃子佼最終獲判1年6月有期徒刑、緩刑4年確定，免受牢獄之災。今（11日）上午，黃子佼正式前往台北地檢署執行科報到，正式啟動為期4年的保護管束。

回顧整起案件，黃子佼2023年捲入MeToo風波，檢警調查時意外發現他自2014年起就是「創意私房」的高級會員，硬碟裡藏有高達2,341部未成年性影像，受害女童與少女多達47人，年齡最小僅10歲，部分影片包含受害者的姓名、學校等隱私資訊。黃子佼一審否認犯行，辯稱影像「下載後還沒看」，遭判刑8月。

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黃子佼二審態度大轉變，不僅在鏡頭前90度鞠躬道歉，更在庭上聲淚俱下稱與妻子離婚、得支付大筆贍養費。高院考量他過去並無有期徒刑以上的犯罪紀錄，且在二審期間態度轉趨配合，並積極與其中37位被害人達成和解並完成賠償，改依《個資法》加重改判1年6月，但同時給予緩刑4年的自新機會。檢方上訴，最高法院審理後認定二審判決並無違法，於日前裁定駁回上訴，黃子佼確定不用入獄，全案就此塵埃落定。

隨著判決定讞，台北地檢署通知到案執行，黃子佼於今（11日）上午抵達地檢署報到，正式展開他長達4年的保護管束期，黃子佼除了必須按時向觀護人報到、接受法治教育課，並在規定時間內做滿180小時的義務勞工外，其言行也將受到司法機關的嚴密監控。

不過，黃子佼身上還有另一起「車禍肇事逃逸案」，該案目前仍在法院審理中，根據《刑法》規定，若黃子佼在緩刑期間內，因他案被判處有期徒刑確定，其兒少性影像案的4年緩刑將極可能遭到依法撤銷，屆時仍得乖乖進監獄服刑。

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