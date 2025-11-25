黃子佼持大量兒少性影像 展翅協會怒批高等法院輕判

高等法院以違反個人資料保護法判處黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。（報系資料照）

高等法院以違反個人資料保護法判處黃子佼1年6月徒刑，緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。展翅協會25日批評，黃子佼持有「大量兒少性影像」，高等法院卻以個人資料保護法論處，顯示法院對於兒少性影像犯罪的本質完全不理解，也輕忽兒少性影像案件的嚴重性。世界各國都將持有兒少性影像視為嚴重的犯罪行為，該行為本身就是對兒少的性的侵犯，造成兒少終身的傷害，並且助長了性剝削兒少的犯罪市場。

展翅協會表示，法院若因「已和解」便輕判及緩刑，便是傳達只要被害人願意和解、接受賠償，那麼即便嚴重犯罪也可「輕輕放下」的錯誤訊息，與兒少保護的法律精神完全不符。在兒童權利公約已國內法化的情形下，法院也完全未考慮兒少最佳利益原則，司法應當以兒少被害人的保護與社會防制為優先，而非過度依賴「和解」來替代或弱化刑事處分。和解應視為補償機制的一環，不能成為「和解就沒事」。

廣告 廣告

展翅協會指出，高等法院的判決正傳遞：兒少性影像犯罪不嚴重，只要有錢和解便沒事，也是破壞政府行政部門與民間團體長期努力建立的兒少保護機制，判決結果來看，司法實務仍需要在兒少性影像與性剝削議題上，進一步強化相關專業知識與敏感度，並制定統一量刑基準的必要，以確保判決能充分回應對被害人的實質傷害及反映兒少保護精神。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

更多中時新聞網報導

中職》談旅外生涯考量 徐若熙以家人為重

NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝

翁倩玉驚喜遇見15歲自己