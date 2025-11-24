黃子佼持有性剝削影片稱「全數和解」吹哨者發聲：不包括這些人

黃子佼。（圖／范揚光攝）

藝人黃子佼因非法持有2259部未成年性影像，一審遭判處有期徒刑8個月，今（24）日其律師蕭棋云發表聲明，表示已與全數被害人達成和解。對此，黃子佼案吹哨者Zofia也透過臉書狠酸「有些人道歉只是為了息事寧人」。

黃子佼今日透過律師宣布和全數被害人達成和解，Zofia發文沉重表示「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人」，她強調新聞報導中的全數和解並不包括那些曾被黃子佼性騷擾，以及他曾稱「合意性交」的女孩們。她指出，「可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」

Zofia坦言，每次看到黃子佼依舊穿著出庭時的同款藍色戰服，「就如同今天起床打開手機，映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝，我下意識的盡速滑開，才能抑制住那股湧上心頭的噁心。」

黃子佼透過律師發的聲明裡提到，「於本案的和解過程，被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為，深深同情黃子佼先生境遇。被害人均認同最應苛責的是創意私房此類網站的經營者、影片提供者及於法律禁止後仍下載的人，而非在法律禁止前下載的黃子佼先生。

聲明強調，「雖然被害人均諒解黃子佼先生是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼先生仍自省其身為公眾人物應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓他失去了深愛的家人及終生投入的演藝事業！未來，他誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

