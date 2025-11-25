黃子佼持有性私密影像判緩刑 婦團籲修刑法

藝人黃子佼日前因涉嫌持有多部性私密影像遭起訴，高等法院宣判，改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑、緩刑4年可上訴。（報系資料照）

藝人黃子佼日前因涉嫌持有多部性私密影像遭起訴，高等法院宣判，改依違反個人資料保護法判決1年6月徒刑、緩刑4年可上訴。婦女救援基金會認為，若法官只依違反個資法無法呈現該案件全貌，並且嚴重忽略性影像被害人遭到數位性暴力的事實。

婦女救援基金會指出，無正當理由持有兒童或少年為性交、猥褻行為圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他等物品被查獲者，黃姓資深藝人購買持有兒少性影像，早已構成犯法行為，而非2023年後才被認定為犯法。

婦女救援基金會說，黃姓資深藝人稱因為愚蠢好奇心誤觸法律，這應該已不是好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮的可能性，恐需要接受心理諮商輔導或治療；聲明稿提及下載性影像多數是成年性影像。眾所皆知，黃姓資深藝人下載的性影像不管是未成年或成年都是非法，且該影像是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，均造成被害人嚴重身心傷害外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。

婦援會認為，黃姓資深藝人不應該找任何藉口理由合理化購賣非法性影像，而是應該真正反省其行為，對於所有非法性影像中被害人造成傷害影響，進而對所有被害人與社會道歉，因為有購買者才有人願意冒著犯罪風險拍攝錄製造、散布與販賣。

婦援會更呼籲，刑法應該修法，將購買成人非法性影像入罪化，才能遏止被害人性影像不斷被進行散布、販賣行為。同時，國內應該要仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵各種新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

