黃子佼持有未成年性影像2259部！二審25日宣判 判決前夕曝已全數和解

藝人黃子佼被控持有高達2259部未成年性影像，一審被判刑8月，全案進入二審，高等法院將於11月25日宣判。就在宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，表示已和全數被害人達成和解，對此高院不願多做評論。總計二審審理期間，黃子佼至少已與30人達成和解，是否因此能獲得緩刑，尚待判決結果出爐。

根據一審判決，黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為非法偷拍網站「創意私房」會員，並陸續購買網站販售的兒童或少年性影像並下載。因直到2023年2月間還繼續下載，並將影片儲存到硬碟裡，因此觸犯修正施行之兒少性剝削防制條例無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。

總計黃子佼購買、下載的性影片高達2259個檔案，影片中被害未成年人共35人，年齡介於10歲至17歲之間，且黃子佼在審理程序中改口否認犯行，也沒有與受害者成立調解，因此一審台北地方法院依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。另有12名被害人部分，北檢追加起訴，送高院併案審理，使得被害人數達到47人。

二審審理期間，黃子佼首度在媒體鏡頭前，90度鞠躬表達歉意，但並未多說。10月間開庭時，黃子佼淚灑法庭，強調對於法律他不懂，但「我懂被害人的痛」，並也親口表示已經與孟耿如離婚，除了自己的生活開銷，還得支付贍養費，請求法官給予輕判。

黃子佼並於24日，宣判前夕，透過律師發出聲明，強調他已深刻認知每一個未成年人性影像都會造成其一輩子的創傷，沒有下載就不會有供給「本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

聲明並表示，透過法院大力協助，已與全數被害人達成和解「被害人都清楚說明黃子佼先生與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃子佼先生下載影像多數為成年性影像。被害人甚願意出具陳報狀向法院書面說明黃子佼先生涉案情節已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼先生下載影片的時間均在112年2月17日兒少條例第39條第1項修正施行前，是在法律明令禁止前始有的下載行為」

