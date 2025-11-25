黃子佼持有未成性影像案高院二審宣判 改判1年6月緩刑4年

記者楊佩琪／台北報導

藝人黃子佼被控非法持有未成年性影像高達2259部，一審台北地方法院判處8月有期徒刑。案經上訴，高等法院25日二審宣判，改判黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，需服義務勞役180小時，接受3場法治教育課。可上訴。

二審宣判前夕，黃子佼透過律師發出聲明，強調已和所有被害人達成和解，並表示對於當年所做的錯事，已深刻且誠摯悔悟，訴訟過程中造成受害者身心再次受創，深表歉意。聲明並表示，有被害人甚至具狀向法院陳報相關案情已遭過度放大及渲染，被害人也明白黃子佼犯案時為修正條例施行前，法律明令禁止前始有的行為。

黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為非法偷拍網站「創意私房」會員，並購買、下載該網站販售的兒童、少年性影像。總計共下載高達2259部性影像，牽涉的未成年被害人多達35人，年齡10歲至17歲。原本台北地檢署給予緩起訴處分，但高等檢察署發回續查，北檢起訴。

至一審台北地方法院審理期間，黃子佼改口不認罪，考量未與受害者達成和解，北院一審依《兒少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪，判黃子佼8月，併科罰金10萬元。另檢方發現還有12人受害，追加起訴，高院併案審理，使得被害人數來到47人。

二審審理期間，黃子佼首度在媒體鏡頭前，90度鞠躬表達歉意，但並未多說。10月間開庭時，黃子佼淚灑法庭，強調對於法律他不懂，但「我懂被害人的痛」，並也親口表示已經與孟耿如離婚，除了自己的生活開銷，還得支付贍養費，請求法官給予輕判。

