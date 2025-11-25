黃子佼撒錢成功！涉性影像案免關了 二審「改用這法」判決出爐

黃子佼二審宣判。資料照。廖瑞祥攝



藝人黃子佼涉嫌下載2259個未成年少女性影像，共47人受害，他一開始狡辯不知情，後來才擠牙膏坦承部分案情，還大嘆「我是黃子佼，但我已經不是黃子佼了」。一審認定35名被害人依《兒少性剝削條例判》8月，檢方除上訴還併案追加《個人資料保護法》罪名拚重判，但黃子佼在二審大撒幣換和解，高院今天改依個資法重判黃子佼判1年6個月，但諭知緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，另命他到指定機關進行180小時的勞動服務及3場法治教育課。黃子佼本人沒聽判。

廣告 廣告

據調查，黃子佼於2014年2月12日，註冊為「創意私房」會員並付費下載至少48部未成年少女性影像，扣除重複被害人後，共計47人受害，犯案時間橫跨8年。黃子佼砸大錢珍藏的檔案，標題多顯示「制服」、「運動會」、「高中」、「國中」，年紀最輕的被害人約只有10、11歲。

黃子佼原本在北檢偵訊時認罪，被罰繳120萬元及寫1200字悔過書獲緩起訴，但高檢署撤銷發回北檢重查，檢方逆轉起訴。檢方認定，2023年2月17日，《兒少性剝削條例》新法修正施行後，他仍繼續持有這些性影像，已經違法。

一審法官秀出部分明顯稚嫩的被害少女照片，黃子佼先狡辯「不知道未成年」，法官怒斥他後，他才承認「知道」。檢方質疑他「到底花了多少錢下載？」黃子佼一開始避重就輕，撇稱「沒印象」、「忘了」，檢方鍥而不捨追問後，他才吐露「印象中下載一次2萬元（台幣）」。一審認定有35名受害者，重判8月，如定讞須入監，其餘12名未到案的被害人則退回檢方偵辦。

不過，檢方認為判太輕，另依據12名未到案被害者照片，認為可以辨識「未成年」，考量部分被害人提告《個資法》，向高院上訴及併辦。

黃子佼上訴高院後態度丕變，先改口向法官認罪，而他歷次出庭也公開鞠躬致意，道歉意味濃厚，另一方面，他則著手和被害人積極洽商和解，分別以數萬到20萬元不等的金額取得和解書。但他的作法也引起被害家屬痛批，聲稱完整消除網路性影像費用可能上看百萬，質疑黃採取「各個擊破」、「低價和解」，這些策略只是要拚免關而已，被害家屬怒斥黃子佼「你自己也有小孩，這樣怎麼打造安全環境？怎麼能這樣算了。」

高院今（11/25）天宣判此案，黃子佼則搶先於昨（11/24）天發表聲明，他強調，已經和被害人「全數和解」，並宣稱被害人都願意原諒，聲稱黃子佼的涉案情節已被過度放大和渲染...被害人均同情黃子佼的境遇。

黃子佼選擇提前為自己的判決結果打強心針，顯然對判決結果相當樂觀。不過，法界人士則認為，這樣的作法相對容易引起反感，對黃子佼不一定是好事。

黃子佼今年5/14到高院出庭調解，離開時深深一鞠躬。資料照。侯柏青攝

更多太報報導

從「自白」變「翻供」！雲林議長黃凱涉收賄1480萬慘了 檢方求刑20年

忙著帶風向？黃子佼性影像案二審判決明出爐 他聲明「全數和解」高院不回應

二審前突發聲明 黃子佼「性影像案」與受害人全和解 「有機會」拚免關？