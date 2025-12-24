黃子佼撒錢獲緩刑生變！台高檢署認「侵害兒少甚鉅」今提上訴

黃子佼高院出庭。資料照。廖瑞祥攝



藝人黃子佼涉嫌下載2259個未成年少女性影像，一審認定35名被害人依《兒少性剝削條例》判8月，檢方除上訴還併案追加《個人資料保護法》，黃子佼在二審大撒幣換和解，高院改依個資法判黃子佼判1年6個月，但諭知緩刑4年，對於這個結果台高檢署不服，今(12/24)日已提起上訴。

台高檢署認為，黃子佼的行為對於兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，因此提起上訴。

黃子佼於2014年2月12日，註冊為「創意私房」會員並付費下載至少48部未成年少女性影像，扣除重複被害人後，共計47人受害，犯案時間橫跨8年。黃子佼砸大錢珍藏的檔案，標題多顯示「制服」、「運動會」、「高中」、「國中」，年紀最輕的被害人約只有10、11歲，被台北地檢署依《兒少性剝削條例》起訴。

一審台北地院依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

