黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴

黃子佼因收藏兒少性影像與被害者和解才獲緩刑，但他今年8月涉肇事逃逸，新北檢昨將他起訴。（資料照片）

藝人黃子佼民國114年8月24日上午駕車行經新北市三重區五谷王南街，為禮讓前方機車，不慎擦撞同向林姓婦人所騎乘的機車，林婦連人帶車倒地，全身多處擦挫傷，豈料事故發生後，黃竟駕車離開現場。10月間，警方詢問後，依法函送新北地檢署。檢方26日偵結，依發生交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴，過失傷害部分，因林婦撤告，檢方不起訴。

檢方指出，黃子佼向檢警供稱，前方機車是出現在他的左前方，當時視線是往左前方看，不記得有無看向右方，沒有發現撞擊或撞擊聲音。但林婦指出，交通事故後，肇事駕駛有往她倒下的地方看，但並未下車查看，隨即駕車離去。

檢方勘驗證物發現，被告駕車為禮讓前方機車先行而驟然右偏停止，導致林婦閃避不及人車倒地，當時兩車距離相當近，且林婦機車向右倒地力道及聲響巨大，黃理應知悉車輛右側人車倒地，亦應可預見與其駕車突然停止有關的事實。且黃的車輛慢慢往左邊挪動，顯為避開倒地之人，理應知悉車輛右側有人發生車禍事故。