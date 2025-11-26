黃子佼改判緩刑 李怡貞曝現實懲罰多過一審「肉會痛」

律師李怡貞評黃子佼案。（郭吉銓攝、FB@女人大律師李怡貞）

男星黃子佼持有未成年不雅片案，一審判刑8月，二審改判刑1年6月、緩刑4年，逃過牢獄之災。律師李怡貞指出，這個緩刑其實不好拿，若沒全數和解可能拿不到，且二審整體刑度比一審重，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

黃子佼被控在「創意私房」論壇購買未成年兒少不雅影片，一審判8月，二審台灣高等法院考量黃子佼改口認罪，並與37位被害人全數和解，且37位被害人均同意給予黃子佼緩刑宣告，25日依照成年人故意對少年犯個人資料保護法等罪，判刑1年6月、緩刑4年，應服180小時義務勞務，參加3場次法治教育。

律師李怡貞25日在臉書評論，黃子佼案緩刑確實不好拿，假設沒全數和解或許拿不到，緩刑期也算長，就是看黃子佼在這4年裡能否克制自己不再犯。李怡貞認為，二審整體刑度比一審的刑責重，黃子佼除了花錢跟被害人和解，實質上還要服勞務、參加法治教育，「現實層面的懲罰也比一審多很多，肉會痛。」

李怡貞表示，站在法院的立場，無論被告是真心認錯還是演的，總是願意給表現出願意改過的人機會，畢竟現代人願承認錯誤的越來越少。雖然人非聖賢誰能無過，但李怡貞覺得黃子佼不太適合這句話，「『人』適格不適格都有疑問了？」希望黃子佼24日發的律師函不是為了復出而試水溫，況且李怡貞不覺得有人願意在螢光幕上看到黃子佼。最後，李怡貞希望黃子佼案的受害者，都能真正得到心理上的安慰，「這才是最重要的事。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

