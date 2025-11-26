黃子佼昨遭判1年半 今又因肇逃被起訴

黃子佼創意私房案昨二審遭加重改判1年半、緩刑4年，今又因8月間在三重涉嫌肇事逃逸遭新北地檢署起訴。資料照片

藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像重創演藝生涯，昨（26日）二審遭加重改判1年6月有期徒刑、緩刑4年，今（26日）又因為今年8月在新北市三重涉嫌肇事逃逸，遭新北地檢署依公共危險罪起訴，但過失傷害部分，因與被害人達成和解撤告，獲不起訴處分。

黃子佼今年8月24日上午7點多，開著自小客車行駛在三重五谷王南街往重新路5段方向直行，行經五谷王南街46巷口時，為禮讓巷內騎出的機車而向右偏後停車，卻因此與後方機車發生擦撞，導致林姓機車騎士人車倒地，造成臉部、右前臂、左手肘、右膝擦傷等傷勢。

廣告 廣告

不過黃子佼並未依規定停在現場等候警方到場，便逕自駕車離開，但他辯稱當時機車是出現在左前方，所以他的視線是往左前方看，不記得有無向右方看，也沒有發現撞擊或撞擊聲音等。但被害人林姓婦人指稱，事故發生後，黃子佼有朝她倒下的方向看一下，卻未下車查看即駕車離去。

黃子佼賓士車與婦人發生擦撞，但他辯稱沒有感覺而離開現場。翻攝畫面

而黃子佼禮讓的黃姓機車騎士也證稱，他左轉駛入五谷王南街後，從照後鏡發現林婦倒在路邊，立即迴轉前往關心傷勢；檢方認為，較林婦距離更遠的黃男都可發現車禍發生，黃子佼理應知悉林婦發生車禍倒地受傷，足認他有肇事逃逸嫌疑，因此依公共危險罪嫌起訴。

至於車禍造成林婦受傷的過失傷害部分，因黃子佼事後與林婦達成和解、撤告，新北地檢署對他做出不起訴處分。



回到原文

更多鏡報報導

北市知名飯店驚見黑衣人聚集 大聲公撒冥紙又丟雞蛋討800萬裝潢款

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

新北抄茶室賭場驚見獨臂俠剩1隻手也要賭 普發1萬成試手氣翻倍賭資