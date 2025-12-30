黃子佼案上訴最高法院中 遭裁定延長限制出境8月

（中央社記者劉世怡台北30日電）藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，二審判刑1年6月、緩刑4年，上訴最高法院。高院審酌他有多次出入境紀錄等，若自由出境，仍有藉機逃亡可能，裁定延長限制出境8個月。可抗告。

根據台灣高等法院今天公布的裁定書，考量黃子佼身分、地位、經濟能力、所造成侵害、逃亡可能性，審酌他長年以來，有多次前往中國大陸、香港、日本等地的入出境紀錄，如令黃子佼得以自由出境、出海，非無藉機逃亡的可能。

裁定指出，黃子佼雖然有固定住居所、近期無入出境紀錄、遵期到庭接受審判、已與全數被害人和解，而且高院給予緩刑宣告，但本案尚未確定，檢察官已提起上訴，因此仍有確保黃子佼日後審判及執行程序順利進行必要，裁定自115年1月2日起延長限制出境、出海8個月。

全案緣於，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買、蒐集而持有兒童及少年性影像，一審依兒童及少年性剝削防制條例判處8月徒刑，經上訴，二審台灣高等法院審理期間，為確保日後審判程序順利進行，命黃子佼5月2日起限制出境、出海8個月，並具保新台幣50萬元。

二審11月25日宣判，認定黃子佼陸續購買、蒐集創意私房所販售的兒少性影像，屬於成年人故意對少年非法蒐集、處理個人資料等犯意，已與37名被害人和解並賠償完畢，改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場。

台灣高檢署12月24日向最高法院提起上訴，主張黃子佼對於兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。

此外，根據二審判決，認定犯罪事實為黃子佼無故持有37名兒少共2341個性影像。另10名兒少共503個性影像，因無從確認是否為兒少本人所拍攝及不知其被拍時的年齡，無法就此論罪，已退回檢察官，檢方則已收案分案處理。（編輯：李錫璋）1141230