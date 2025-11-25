黃子佼案二審判決出爐 被害人律師發聲：僅是冰山一角

黃子佼持有2259部未成年性影像，二審法官今早依個資法，判處黃子佼1年6月，緩刑4年。（資料照／東森新聞）





黃子佼持有2259部未成年性影像，二審法官今（25）日早依個資法，判處黃子佼1年6月，緩刑4年。一名被害人透過律師發聲表示，尊重司法的判決，並坦言正義的道路尚未走完，「黃先生的案件僅是冰山一角」。

黃子佼案被害人透過訴訟代理人安理國際法律事務所的律師楊佳陵發布正式聲明，首先感謝了所有關心及支持被害人的親友，並表示律師團隊已經在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能達到的最佳權益與正義。同時，聲明特別感謝刑事法官們在整個審理過程中，展現了高度的同理心與耐心，確保依法保護了被害人的隱私，也給予了被害人充分陳述的空間與尊重。律師指出，這份來自司法的溫暖與尊重，是支持被害人走下去的重要力量。

廣告

聲明指出，對於黃子佼先前所言的「若沒有下載就沒有人會供給」，這句話不僅揭示了數位性犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點。期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動，強調正義的道路尚未走完，「黃先生的案件僅是冰山一角」，那些最初拍攝、製作、上傳這些影像，並建立營利鏈結的加害者，至今仍有許多人逍遙法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。

楊佳陵強調尊重司法的判決，「對我們和被害人來說，刑度的長短從來不是最終目的。」真正的重點是，這個判決能否讓社會意識到，每一次的下載，都是對一個孩子造成無法抹滅的傷害，希望這個案件的結束，是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始，他們更希望看到的，是未來立法的修正，以及社會對這個議題的持續監督，這比任何單一案件的刑度都更為重要。

聲明強調，他們在此沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步，請務必持續積極追查竟外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義。唯有如此，才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

